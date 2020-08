Oudsbergen heft strengere maatregelen op: “Geen nieuwe besmettingen vastgesteld” Birger Vandael

24 augustus 2020

16u10 4 Oudsbergen Oudsbergen heft de strengere gemeentelijke maatregelen tegen corona op. De afgelopen week werden er immers geen nieuwe besmettingen vastgesteld, waardoor Oudsbergen zich niet meer boven de waarschuwingsdrempel bevindt. Tot eind september vinden er evenwel geen evenementen plaats.

“Begin augustus hebben we de waarschuwingsdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. Als reactie daarop hebben we extra maatregelen genomen om het aantal besmettingen terug te dringen. Zo werden alle activiteiten verboden tot het einde van september, met uitzondering van sport- en jeugdactiviteiten”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

Met resultaat, zo blijkt. Vorige week werden er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. “Daardoor bevinden we ons niet meer boven de waarschuwingsdrempel. We hebben dan ook besloten om de extra maatregelen in Oudsbergen grotendeels op te heffen, zodat het vrijetijdsleven kan hervatten. Evenementen blijven wel verboden tot het einde van september”, aldus burgemeester Ceyssens.