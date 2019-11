Oudsbergen draagt bijna 1 miljoen euro bij aan brandweer BVDH

26 november 2019

14u54 0 Oudsbergen In 2020 betaalt gemeente Oudsbergen een bijdrage van 917.000 euro aan de brandweerzone Oost-Limburg. Dat is goed voor 7,09 procent van alle gemeentelijke bijdragen. Van de veertien gemeenten in de brandweerzone zijn er zes die een hogere dotatie betalen.

De verdeelsleutel wordt voor de helft bepaald door het aantal inwoners en voor de andere helft door het belastbaar kadastraal inkomen. Deze cijfers worden jaarlijks aangepast. Vorig jaar werd er 911.000 euro betaald. De komende jaren zal Brandweerzone Oost-Limburg vooral inzetten op dringende geneeskundige hulp, brandpreventie en de uitbouw van infrastructuur. Het jaarlijks budget groeit in 2020, 2021, 2023 en 2024 met 2 procent, in 2022 en 2025 met 1 procent.

Snel interventievoertuig

Ook voor Oudsbergen zijn er directe voordelen. Zo zal de brandweerzone onder meer investeren in een snel interventievoertuig in Oudsbergen, waarvoor in het nieuwe gebouw van de technische een ruimte zal worden gehuurd. De brandweermannen die daar worden onderbracht zijn medisch geschoold en worden ook ingeschakeld als de MUG wordt opgeroepen.

Op termijn zal er ook een nieuwe brandweerkazerne worden gebouwd in Bilzen of Maasmechelen. De plannen voor een tweede nieuwe kazerne worden voorbereid.