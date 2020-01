Oudsbergen analyseert verkeersstromen BVDH

09 januari 2020

15u46 0

Met behulp van de gps-signalen van smartphones, navigatiesystemen en trackingsystemen zal de gemeente Oudsbergen de verkeersstromen in de gemeente analyseren. Daarvoor sloot het een overeenkomst met Smart Region Limburg (S-lim) voor een jaarlijks bedrag van 2.846 euro. “Wij kopen deze anonieme gegevens over van S-lim, een samenwerking in de schoot van Nuhma en Inter Media om Limburg te laten uitgroeien tot een slimme regio”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Mobiliteit in Oudsbergen. “Uiteraard zijn deze gegevens anoniem en bevatten ze geen persoonlijke data.”

Het systeem geeft een goed en betrouwbaar overzicht van mobiliteit zonder zware investeringen te doen. “We kunnen maatregelen op het vlak van infrastructuur snel evalueren en indien nodig bijsturen. Zo kunnen we bijvoorbeeld inspelen op knelpunten zoals onaangepast rijgedrag of sluipverkeer. Doordat we de gegevens tot 2 jaar terug kunnen inkijken, kunnen we ook vergelijken met de situatie voordien”, zegt schepen Goossens.