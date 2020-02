Ouders van verongelukte Zara (13) schrijven open brief bij aanvang van proces: “Zara trof geen enkele schuld” Birger Vandael

13 februari 2020

14u30 0 Oudsbergen Op maandag 26 maart 2018 overleed Zara Braeken (13) uit Meeuwen bij een verkeersongeval op weg naar huis, nadat ze op haar school in Bree net een examen had afgelegd. In de media verschenen enkele elementen die de familie twee jaar later bij aanvang van het proces graag weerlegt. In een open brief vertellen ze hun verhaal: “Op 26 maart 2018 stak onze meid niet over, ze liep netjes aan de kant van de weg. Bovendien droeg ze geen oortjes”, klinkt het onder meer.

Het was mama Winnie Bloemen die ons vandaag de open brief bezorgde. Ze is blij dat de onderzoekers zwart op wit konden bevestigen dat hun dochter destijds geen enkele schuld trof. “Destijds werden heel veel verkeerde dingen geschreven. We begrijpen na het lezen van het hele dossier niet hoe dat is kunnen gebeuren en blijven geloven in gerechtigheid.”

“Maandag 26 maart 2018, een pikzwarte dag”, zo opent de brief, die ondertekend werd door papa Raf, mama Winnie en zusje Judy. “Je hoort zo vaak over een dramatisch ongeval in het nieuws. En dan wil iedereen weten wat, wie, hoe... en zoveel meer. Dat zijn normale reacties van normale mensen. Ik denk dat wij vroeger ook tot die groep behoorden. Tot we zelf in het rode tentje terecht kwamen… Vanaf die dag veranderde alles. De krantenkoppen: “Zara, verongelukt op 700 m van haar thuis.”

Recht op de waarheid

Vandaag bijna twee jaar later vond de zitting van het proces plaats. “Dit is ook de reden waarom wij dit verhaal schrijven”, zegt Winnie. “Het is misschien niet zo sensationeel als toen, maar wel heel belangrijk voor ons. Want er werd die dag op de 26ste maart een verhaal verzonnen en zonder enig onderzoek of bewijs de buitenwereld ingestuurd. Hierdoor stond het in elke krant en kwam het op elk journaal. Vandaag brengen wij de echte en eerlijke feiten en we hopen dat alles kan worden rechtgezet. Omdat onze Zara dit verdient. Zij heeft recht op gerechtigheid. Op de waarheid.”

Geen schuldigen

Concreet hebben de ouders het over het feit dat hun dochter geen oortjes droeg die bewuste dag en netjes aan de kant van de weg liep. “De vrachtwagen die betrokken was bij het ongeval reed tegen een te hoge snelheid achteruit in een schuine lijn in plaats van recht naar achteren. Zara had geen schijn van kans. Elke andere fietser of voetganger op dat moment daar aanwezig, zou hetzelfde zijn overkomen. We spreken niet over een dodehoekongeval want onze meid was ten alle tijden zichtbaar. Dat wezen de onderzoeken uit. Zara liep daar waar ze als voetganger perfect mocht lopen en treft geen enkele schuld. Dat werd ons zwart op wit werd bevestigd.”

De open brief beschouwen de ouders van Zara als onderdeel van het rouwproces, maar ook als levensles. “Omdat mensen soms keihard durven oordelen voordat ze het echte verhaal kennen. We vechten tot de laatste seconde, voor Zara, ons gezin, voor elkaar. We zoeken geen schuldigen. Het was een ongeval. Maar het verdient wel de echte waarheid.”

“Het kan iedereen overkomen”

“Zeg nooit: Mij overkomt het niet”, staat te lezen in de brief. “Een ongeval kan iedereen overkomen. Maar een verhaal naar buiten brengen voordat er onderzoeken zijn gedaan en zonder bewijzen is onmenselijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Het verdriet is al niet te doen, dit erbij maakte het voor ons bijna onleefbaar. Daarnaast werd onze meid op deze manier geraakt zelfs tot na haar heengaan, dat heeft ze niet verdiend en doet tot op vandaag nog heel erg veel pijn. Zij was als 13-jarige ontzettend begaan met haar medemens, maar ook met het verkeer. Een voorbeeld voor vele anderen. Dat net zij dit moest overkomen, is nog steeds niet te vatten.”

“Wij vechten voor haar”, besluiten de ouders in de brief. “Zodat we verder kunnen. Zara hier ver vandaan, maar zo dichtbij. Wij hier, samen, met ons drie, maar voor altijd met vier. De ene dag al wat beter dan de andere.”