Ouderraad Sint-Lambertus bedankt school voor aanpak coronacrisis Birger Vandael

02 april 2020

18u56 0 Oudsbergen De ouderraad van de kleuter- en lagere school Sint-Lambertus in Opglabbeek wil de school uitdrukkelijk bedanken voor haar aanpak tijdens de coronacrisis. “De snelle actie en de communicatie worden zeer op prijs gesteld”, vertelt voorzitster Saskia Vanbeuren.

Door de beslissing om de scholen te sluiten, moest de school plots snel actie ondernemen. “Het is bewonderenswaardig hoe snel en efficiënt ze zich hebben geëngageerd om voor alle kinderen een degelijk, realistisch en op maat gemaakt pakket aan huiswerk te voorzien. Tot op vandaag ondersteunen ze kinderen en ouders. Het siert hen hoe ze in contact blijven met de kinderen, rekening houdend met hun leeftijd.”

Hartverwarmend filmpje

De ouderraad benadrukt ook dat de communicatie vanuit de school prima in elkaar zat. “Ze hebben de leerlingen ingelicht over corona, zonder paniek te zaaien.” Als kers op de taart knutselden de leerkrachten een filmpje in elkaar met een hartverwarmende boodschap. “Meteen deden we ook de oproep om zelf een rood hartje aan het raam te hangen of in de voortuin te plaatsen, als teken van onze appreciatie”, aldus Vanbeuren van de ouderraad.