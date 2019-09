Oude gemeenteborden worden geveild voor goede doel BVDH

24 september 2019

12u44 0 Oudsbergen Oudsbergen zal heel wat oud gemeentemateriaal via een online veiling aanbieden. Daarbij ook enkele gemeentenaamborden. “Het is dus een unieke kans voor inwoners om een stukje nostalgie in huis te halen”, vertelt schepen van Duurzaamheid Marco Goossens (CD&V).

Inwoners kunnen het grensbord van hun voormalige gemeente Opglabbeek of Meeuwen-Gruitrode aankopen. “Bovendien gaat de opbrengst van de borden naar een goed doel: Open Kans.” Dit dagcentrum biedt ondersteuning aan volwassenen en jongeren met een beperking. “Dankzij de gemeente Oudsbergen kunnen we een ruimte benutten waar we een unieke soep- en koffiebar gaan openen”, klinkt het bij Open Kans. “We zorgen alvast voor een drankje en iets “SPIJS-CIAALS”, klinkt het. Deze locatie is gelegen op de Weg naar Bree aan het kruispunt in Meeuwen.

Start op 30 september

De online verkoop loopt van 30 september tot 21 oktober 2019 op www.io-auctions.com. Op de website staat al het materiaal dat het gemeentebestuur verkoopt, en waar het te bezichtigen is op de kijkdag op dinsdag 8 oktober. Kopers kunnen hun aankoop afhalen vanaf 29 oktober.