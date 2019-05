Omleidingsweg wordt Meeuwerrand BVDH

29 mei 2019

Meeuwerrand is definitief goedgekeurd als naam voor de omleidingsweg om Meeuwen. In februari werd de benaming al voorlopig aanvaard. Aangezien er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend, werd de naam officieel bekrachtigd. “De omleidingsweg om het centrum van Meeuwen had nog geen naam”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Op zich stelde er zich niet direct een probleem, aangezien er niemand in deze straat woont en er ook geen bedrijven gevestigd zijn. Toch leek het ons beter om deze straat een naam te geven, zodat automobilisten en hulpdiensten zich makkelijker kunnen oriënteren.”