Nog geen beslissing over iconische Meeuwen Kermis Birger Vandael

25 augustus 2020

Gisteren raakte bekend dat het gemeentebestuur van Oudsbergen de maatregelen binnen de gemeente zou versoepelen. Vorige week werden er geen nieuwe besmettingen vastgesteld, waardoor Oudsbergen zich niet meer boven de waarschuwingsdrempel bevindt. Over het al dan niet plaatsvinden van Meeuwen Kermis, beroemd tot ver buiten Oudsbergen, is nog geen beslissing genomen. Dat leert onze krant bij een kleine navraag. “Mieve Kermis", zoals het in de volksmond klinkt, zou plaatsvinden van zondag 11 oktober 2020 tot donderdag 15 oktober.