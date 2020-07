Nieuwe website voor Oudsbergen Birger Vandael

02 juli 2020

11u15 0 Oudsbergen Vorige week lanceerde de gemeente Oudsbergen haar nieuwe website. Daarmee zet men meteen een nieuwe stap in de verdere digitalisering van de dienstverlening.

“Begin dit jaar staken we onze infokrant en ons infomagazine al in een nieuw jasje. Nu is het de beurt aan onze website”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), als schepen bevoegd voor communicatie en participatie. “Het intranet voor het personeel gaat op 1 september online. De website en het intranet zijn samen goed voor een investering van zo’n 45.000 euro.”

Slim en interactief

“Uiteraard moet de website voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Men wil bovendien extra efficiënt te werk gaan. “Dat doen we onder meer door info te hergebruiken. Zo komt de activiteitenkalender uit de UiTdatabank”, zegt Schrooten. De website is daarenboven ook interactiever. “Verenigingen kunnen zelf hun gegevens aanpassen in de verenigingendatabank. Wie ingelogd is via de Vlaamse toepassing Mijn Burgerprofiel, kan zo ook zien welke formulieren hij aan het gemeentebestuur heeft bezorgd.”

Eerste stap

Met de nieuwe website is een nieuwe stap gezet in de digitalisering van de dienstverlening. “Deze zomer werken we verder achter de schermen, omdat we nog heel wat projecten in de pijplijn hebben zitten.”