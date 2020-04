Nieuwe technische dienst stelt duurzaamheid voorop Birger Vandael

03 april 2020

10u47 2 Oudsbergen Op de digitale gemeenteraad van Oudsbergen eind maart werden de opdrachten voor technieken en buitenafwerking bij de nieuwe technische dienst goedgekeurd. Oudsbergen kiest hier vol voor duurzaamheid, met onder meer 45 zonnepanelen, opslagtanks voor regenwaterrecuperatie van 90.000 liter, warmtepompen en oplaadpalen voor CNG-voertuigen.

Het gebouw zal worden opgetrokken op het industrieterrein van Opglabbeek en zal de oude gebouwen vervangen. Op die manier komt er een centrale locatie, terwijl de medewerkers nu nog verspreid zitten in Meeuwen en Opglabbeek. “We gaan op zoek naar drie aannemers: één voor buitenaanleg, één voor elektriciteit en één voor technieken zoals verwarming, airco, sanitair en ventilatie. In totaal worden deze kosten geraamd op 1,68 miljoen euro”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Openbare Werken. De kosten van de ruwbouw worden op 3,4 miljoen euro geschat.

Intrek in zomer 2021

Bedoeling is om nog voor de zomer de aannemers voor ruwbouw, technieken en omgevingsaanleg aan te stellen, zodat er na het bouwverlof met de werken kan worden gestart. In de zomer van 2021 verhuizen de medewerkers normaal gezien naar de nieuwbouw. Naast medewerkers van het gemeentebestuur zullen ook de brandweer Oost-Limburg en medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos kantoor- en loodsruimte huren in de technische dienst.

Niet stilvallen door corona

Het dossier werd goedgekeurd tijdens een digitale gemeenteraad. “In deze tijden van corona is het belangrijk om zulke dossiers goed te keuren. Daarmee zorgen we ervoor dat onze gemeente blijft verder werken, maar ook voor onze economie is het uiteraard belangrijk dat de openbare aanbestedingen nu niet zullen stilvallen”, zegt burgemeester Ceyssens.