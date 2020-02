Nieuwe straatnamen voor Oudsbergen BVDH

06 februari 2020

10u43 2 Oudsbergen Voor enkele toekomstige straten ging de gemeente op zoek naar nieuwe straatnamen. Drie nieuwe straatnamen werden ‘voorlopig’ goedgekeurd: Hagensbeemdstraat, Lange Voorstraat en Boshofweg.

De gemeenteraad bevestigde al dat de Kolisstraat en Sompenstraat in de KMO-zone in Meeuwen voor de verlenging hun naam mogen behouden. Daarnaast werden drie nieuwe straatnamen voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad. Ze zal nog advies inwinnen bij de cultuurraad en een openbaar onderzoek opstarten.

De Heemkring Glatbeke stelt Hagensbeemdstraat voor als naam voor een verkaveling tussen de Hoekstraat en de Reyndersstraat. Deze benaming is terug te vinden op de toponymische kaart van Opglabbeek op de plek van de aangevraagde verkaveling.

Voor de verkaveling aan de Langstraat wordt Lange Voorstraat voorgesteld in plaats van Bieskenskapelstraat, waarvoor geen rijksregistercode meer beschikbaar is. Ook deze benaming stamt uit een toponymische kaart, ‘Opglabbeek een rijk verleden’. Boeren die door een akker gaan en de grond omleggen, creëren een ‘voor’. Een lange voor is een langgerekt veld, waar de boer een lange ploegbeweging op kan maken.

Boshofweg

De eigenaars van de verkaveling aan de Dreesstraat stellen voor om de nieuwe wegenis Boshofweg te noemen. Dit is een combinatie van de bijnaam Bos die hun familie al generaties lang draagt en omdat de verkaveling bij hun in de ‘hof’ vergund werd.