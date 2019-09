Nieuwe speelplaats Vrije Basisschool Floor en Tijn

16 september 2019

12u28 0 Oudsbergen In Nieuwe Kempen werd maandagochtend de vernieuwde speelplaats van Vrije Basisschool Floor en Tijn officieel geopend. Het vergroeningsproject werd gesubsidieerd door de provincie Limburg voor een bedrag van 25.000 euro. “We willen onze kinderen gelukkiger zien, ze laten beleven, experimenteren, hun fantasie aanwakkeren, hen milieubewuster maken en dit vol bewondering en met respect voor de natuur”, aldus directrice Vera Hulsmans.

De kinderen en het schoolteam zijn anderhalf jaar geleden gestart met het project, onder de naam ‘Floor en Tijn een duurzame, groene, gezellige, avontuurlijke basisschool. Een plaats voor iedereen, voor doeners, durvers, denkers en dromers!’. De nieuwe speelplaats bevat een parcours met speelelementen uit natuurlijke materialen, een buitenklasarena en een grote zandbak met wit zand. “Later op het jaar beginnen we met de beplanting, zodat we een veel groener speelterrein krijgen”, weet Hulsmans.

Steun van gemeente

Ook het gemeentebestuur van Oudsbergen hielp een handje. “Onze medewerkers van de technische dienst hebben gezorgd voor logistieke ondersteuning bij de aanleg van de nieuwe speelplaats”, vertelt schepen van Onderwijs en Openbare werken Marco Goossens (CD&V). “In de toekomst zorgen we ook voor het onderhoud van de groenzone. We nemen het volledig groenonderhoud in alle scholen in onze gemeente voor onze rekening.”

Hulsmans wil ten slotte alle partners bedanken: “De kinderen, het schoolteam, de schoolmedewerkers, de gemeente, de MOS-begeleiding, de provincie, Trees Verhelle van regionaal landschap Kempen en Maasland en de mannen van ‘De Winning’.”