Nieuwe reglementen voor verenigingen BVDH

29 november 2019

Oudsbergen hanteert vanaf 1 januari verschillende nieuwe reglementen voor de Oudsbergse verenigingen. Deze vervangen de oude reglementen van de voormalige gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

Schepen voor Cultuur en Sport Ilse Wevers (CD&V) spreekt van een duidelijke lijn: “Het wordt gemakkelijker als vereniging om erkend te worden. Die erkenning is voor verenigingen belangrijk, omdat ze toegang geeft tot verschillende subsidies, goedkopere huurtarieven voor onze infrastructuur, de uitleendienst en promotie. We kiezen hier dus voor een brede basis van verenigingen.”

Andere verdeling

In totaal wordt evenveel geld uitgereikt aan werkingssubsidies al is de optelsom van de aparte gemeenten. De verdeling is echter anders. “Doordat het over minder verenigingen wordt verdeeld, is de impact groter”, gaat Wevers verder. “Vroeger kregen sommige verenigingen pakweg 50 euro per jaar. Zij wilden vooral erkend worden.” Nu kiest de gemeente ervoor om gerichter subsidies uit te reiken. “Zo zal een sportvereniging die inzet op de opleiding van jonge spelers meer subsidies kunnen ontvangen”, benadrukt schepen voor Jongeren Marco Goossens (CD&V).

Infrastructuur en opleiding

Naast de werkingssubsidies zijn er ook subsidies voor investeringen in infrastructuur. “Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat verenigingen kunnen beschikken over kwaliteitsvolle infrastructuur”, onderstreept Wevers. De gemeente past een derde van de kosten exclusief btw bij. “Bovendien betalen wij ook de opleidingen die een meerwaarde betekenen voor bestuurders, begeleiders of trainers.”