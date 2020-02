Nieuwe naam gezocht voor kinderopvang Oudsbergen BVDH

05 februari 2020

Vanaf 1 april geldt er een eengemaakt reglement voor kinderopvang in Oudsbergen. Dat vervangt de twee reglementen van De Ballon en Pagadder. Voortaan gelden dezelfde regels, tarieven en uren in alle vestigingen van de kinderopvang in Oudsbergen. “Om die overgang te markeren, gaan we op zoek naar een nieuwe naam. Alle families die gebruikmaken van de kinderopvang en alle begeleiders die er werken, kunnen tot eind februari ideeën insturen”, zegt schepen Kurt Plessers (CD&V). Daarna zal een jury vier of vijf voorstellen selecteren. “Die jury bestaat uit kinderen en begeleiders die hiervoor worden uitgeloot. Tussen 8 en 26 maart kunnen alle ouders, kinderen en begeleiders online stemmen op één van voorstellen.”