Nieuwe bibliotheek Opglabbeek opent in 2021

23 oktober 2019

10u31 2 Oudsbergen De nieuwe bibliotheek van Oudsbergen in deelgemeente Opglabbeek zou in 2021 de deuren moeten openen. De architect is inmiddels klaar met de plannen voor de inrichting. De kosten worden geraamd op 1,2 miljoen euro.

De nieuwe bibliotheek komt op de benedenverdieping van het appartementencomplex op de hoek van de Kimpenstraat en de Gildenstraat. De oude bibliotheek in het Troempeelke zal worden verbouwd tot bureauruimtes voor de dienst vrije tijd van het gemeentebestuur. Momenteel wordt de zoektocht naar een aannemer gestart. De werken zouden dan tegen einde 2020 klaar moeten zijn, zodat na de verhuis de nieuwe bib begin 2021 kan openen. De bibliotheek in het gemeentehuis in Meeuwen blijft gewoon behouden.

Veel toegankelijker

“Het project met appartementencomplex is een publiek-private samenwerking, waarin wij als gemeente de grond hebben ingebracht en in ruil de benedenverdieping wind- en waterdicht kregen”, legt schepen voor Gemeentelijke Gebouwen Kurt Plessers (CD&V) uit. “Deze nieuwe bibliotheek zal veel toegankelijker zijn dan de oude”, licht Ilse Wevers (CD&V), schepen van Bibliotheken, toe. “De oude bibliotheek ligt wat weggemoffeld op de tweede verdieping van het Troempeelke. De nieuwe bibliotheek zal zichtbaar en bereikbaar zijn vanaf het Dorpsplein en is het door de grote glaspartijen ook erg uitnodigend.”