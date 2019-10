Nieuw wegdek en gescheiden riolering voor Valkstraat BVDH

29 oktober 2019

In de Valkstraat, in de volksmond bekend als de Dwarsstraat (oude straatnaam), wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt ook het wegdek vernieuwd. “De kosten voor de werken worden op zo’n 574.000 euro geraamd, waarvan het gemeentebestuur net geen 139.000 euro zal betalen”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Fluvius neemt het resterende bedrag voor z’n rekening en zal ook een aannemer aanstellen. De bewoners werden begin januari al geïnformeerd en worden in de loop van de werken verder op de hoogte gehouden.”