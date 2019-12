Nieuw reglement voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal BVDH

10 december 2019

De gemeenteraad van Oudsbergen heeft een nieuw uitleenreglement voor gemeentelijke materialen goedgekeurd. “Als gemeentebestuur stellen we heel wat materialen in bruikleen beschikbaar aan verschillende groepen. Voor de meeste materialen is dat gratis”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van Cultuur en Sport. De materialen zijn voor veel gebruikers beschikbaar. “Niet alleen voor erkende verenigingen, maar bijvoorbeeld ook voor wijk- en buurtcomités, ondernemersverenigingen, scholen en ouderraden. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden aan verbonden: ze mogen niet voor privédoeleinden worden ingezet en de activiteit moet in principe in Oudsbergen plaatsvinden, tenzij we voor de activiteit geen geschikte locatie hebben.”

Aanvragen moeten digitaal worden ingestuurd via www.oudsbergen.be, minimum 5 weken en ten vroegste een jaar voor de activiteit. Voor elektriciteitsaansluitingen, wateraansluitingen, afval en de WC-wagen moet betaald worden. Andere materialen kunnen gratis worden uitgeleend.