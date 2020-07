Nevok Gruitrode krijgt subsidie voor renovatiewerken Birger Vandael

19 juli 2020

21u24 0 Oudsbergen Het gemeentebestuur van Oudsbergen wijst vzw Sporting Nevok Gruitrode een subsidie toe voor enkele renovatiewerken. “Wij willen dat de inwoners van Oudsbergen kunnen sporten in een goed uitgeruste infrastructuur”, aldus Ilse Wevers (CD&V), schepen van sport en cultuur.

Sporting Nevok wil de afsluiting rond het A-terrein te vernieuwen. “De huidige omheining is zeer verouderd. De betonpalen en -platen zullen vervangen worden door een draadbeschutting. Bovendien biedt de renovatie de kans om de toegang rondom het terrein te verbeteren. Dat gebeurt door de aanleg van een klinkerpad” zegt Wevers.

“Ten tweede willen we de zeven thermostatische kranen in de doucheruimtes vervangen. Ook deze zijn door het continue gebruik aan vervanging toe.” Sporting Nevok levert zelf een financiële inspanning om deze werken uit te voeren. Het gemeentebestuur van Oudsbergen zal bijkomend financieel tussenkomen in de kosten. De subsidie bedraagt maximaal €21.245.