Natuurloop Duinengordel geopend

23 juni 2019



Zaterdagavond om 18 uur werd de natuurloop Duinengordel geopend door veldloopster en ambassadrice Imana Truyers. Deze natuurloop bestaat uit maar liefst negen lussen in verschillende deelgebieden in Oudsbergen, Bree en Maaseik. “Het is de langste natuurloop van Vlaanderen", aldus een fiere burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Door de negen lussen en vertreklocaties kan je als loper zelf kiezen uit afstanden tussen 3 en 21 kilometer. Onderweg ontdek je er afwisselend gouden landduinen, diepblauwe vennen, paarsbloeiende heide en uitgestrekte bossen. De omlopen liggen allemaal voor de volledige 100% in natuur- en bosgebieden en zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen.