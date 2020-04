Natuurhulpcentrum ‘ringt’ egels rond de stekels Birger Vandael

28 april 2020

17u18 0 Oudsbergen In het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek zitten enkele zeer creatieve geesten. Dat bewijzen ze andermaal met een uniek egelproject dat werd opgestart. Met behulp van speciale gele ringen rond de stekels, kunnen egels immers teruggevonden worden. Daarbij rekent het centrum op uw steun.

“Al enkele jaren merken we een grote toename van egels met zware verwondingen”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Om te achterhalen wat er precies aan de hand is, gaan we egels door een labo laten onderzoeken, maar we willen ook graag weten hoe onze vrijgelaten egels het doen. Daarom gaan we onze egels ringen! Niet rond een poot, zoals bij vogels, maar we schuiven een speciaal daarvoor ontwikkelde ring over de stekels en kleven deze vast. Op die ring staat ons telefoonnummer en een nummer uniek voor de egel. Vind je een geringde egel, dood of levend, laat dit dan zeker weten.” De eerste 40 geringde dieren werden recent vrijgelaten.