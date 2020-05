Natuurhulpcentrum Oudsbergen vangt voor het eerst boommarter op Emelie Wojcik

17 mei 2020

17u45 0 Oudsbergen Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen kreeg een wel erg opmerkelijk dier over de vloer. Voor het eerst werd er een boommarter binnengebracht die verzorging nodig had. Het mannetjesdier was verkeersslachtoffer geworden.

De boommarter werd gevonden op de grens tussen Diepenbeek en Beverst in Bilzen, een locatie waar nog nooit eerder boommarters werden opgemerkt. Daar werd duidelijk dat het dier verkeersslachtoffer was geworden.

Bij binnenkomst in het Natuurhulpcentrum was de boommarter er erg aan toe. Door intensieve zorgen is het dier ondertussen aan de beterhand. Sinds zondagmorgen verblijft de marter zelfs in een ruimere buitenkooi.

Boommarters lijken hard op de algemeen voorkomende steenmarters. Toch zijn er enkele verschillen. Zo hebben steenmarters een grijze vacht, een lichte snuit en meestal een witte keelvlek terwijl boommarters eerder herkenbaar zijn aan hun warmbruine vacht, donkere snuit en gelige keelvlek.