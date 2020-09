Natuurhulpcentrum gelast opendeurdagen af ENL

19u16 0 Oudsbergen De opendeurdagen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen lokken ieder jaar duizenden bezoekers. Helaas zal dat dit jaar niet het geval zijn. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Natuurhulpcentrum zullen we onze deuren dit jaar niet openzetten. Het coronavirus gooit roet in het eten en het is onmogelijk om onze open dagen coronaproof te organiseren”, klinkt het.

“Traditioneel zijn de eerste drie zondagen van september hoogdagen voor het Natuurhulpcentrum. Onze jaarlijkse opendeurdagen trekken duizenden bezoekers van over heel België en die zullen we dit jaar niet kunnen verwelkomen”, kondigt het natuurhulpcentrum aan op de eigen website. “Het coronavirus gooit roet in het eten en het is onmogelijk om onze open dagen veilig te organiseren.”

Financiële domper

“Drie geannuleerde zondagen waarbij telkens 5.000 mensen ons centrum bezoeken, is natuurlijk een serieuze streep door onze rekening. Covid-19 zorgde er al voor dat we veel minder rondleidingen en andere activiteiten konden organiseren. Maar met het wegvallen van onze grootste activiteit treft de coronacrisis ons nu financieel erg hard.”

“Ik hoop dat we alsnog op jullie steun kunnen rekenen en dat jullie langskomen om een kalender te kopen, of eten voor de vogels. De kosten blijven dan ook doorlopen”, vult Sil Janssen aan in een videoboodschap. “Houd het gezond en dan zien we elkaar terug op de opendeurdagen in 2021. Er zal extra veel te zien zijn, dat beloven we alvast”, besluit hij.

Wie het natuurhulpcentrum graag wil steunen, kan een kijkje nemen op de webshop.