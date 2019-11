Natuurhulpcentrum breidt uit met aankoop technische dienst en volkstuintjes BVDH

18 november 2019

10u38 0 Oudsbergen Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek is bezig met uitbreiden. Daarom zal het de oude technische dienst van de gemeente en de nabijgelegen volkstuintjes overkopen. Nog tot 1 september 2021 kan het gemeentebestuur het huidige gebouw naast het Natuurhulpcentrum blijven gebruiken. Dan moet de nieuwbouw op het industrieterrein klaar zijn.

Schepen van het Oudsbergs Patrimonium Kurt Plessers (CD&V) geeft aan dat de stad al in 2017 een overeenkomst had met het Natuurhulpcentrum voor de verkoop van de technische dienst. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente op het industrieterrein een nieuwbouw zal plaatsen. “We zijn op dit moment de plannen aan het uittekenen en voorzien in de loop van 2021 te kunnen verhuizen”, zegt Plessers. “Omdat de verkoop hierdoor later dan voorzien kan plaatsvinden, betalen we het Natuurhulpcentrum een eenmalige vergoeding van 50.000 euro.”

Volkstuintjes

Ook de volkstuintjes gaan in de toekomst naar het Natuurhulpcentrum. Zij betalen voor dit perceel van 38 are in totaal 159.600 euro. De volkstuinders moet zich geen zorgen maken, want de verkoop is nog niet voor morgen. “We mogen tot uiterlijk 1 januari 2029 de huidige volkstuintjes blijven gebruiken. Dat geeft ons voldoende tijd om een nieuwe locatie te zoeken. Op dit moment zijn we enkele pistes aan het onderzoeken”, zegt schepen van Duurzaamheid Marco Goossens (CD&V).