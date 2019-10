Natuurhulpcentrum: “Al zeven à acht bruikbare tips over wolvin Naya ontvangen” ADN

08 oktober 2019

15u45

Bron: Belga 16 Oudsbergen Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft intussen zo’n veertigtal tips ontvangen over de doodsoorzaak van wolvin Naya, waarvan zeven à acht tips bruikbaar voor het onderzoek blijken. Wie de gouden tip geeft naar de doodsoorzaak zal daarvoor nog steeds een premie van liefst 30.000 euro krijgen.

"We hebben in totaal een veertigtal tips binnengekregen, maar dat gaat dan om van alles en nog wat", stelt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Maar sommige tips zijn zeker nuttig. We hebben zeven à acht bruikbare tips gekregen, vandaag nog bijvoorbeeld.”

Onderzoek

Alle nuttige tips, dus ook over jachtinbreuken en stroperij, worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten. "Wij geven alles door aan de Natuurinspectie en zij moeten het onderzoek voeren", aldus Janssen.



Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum maakten eerder al bekend samen 20.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de effectieve veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de dood van wolvin Naya en haar kroost. Een anonieme ondernemer uit Wilrijk verhoogde de premie van 20.000 euro nog eens met 10.000 euro.

