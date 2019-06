N-VA wil onderzoek naar vaste techniekacademie BVDH

22 juni 2019

De N-VA van Oudsbergen zal aanstaande maandag op de gemeenteraad aan de meerderheid vragen om een onderzoek te starten naar een permanente techniekacademie in de gemeente. Een dergelijke academie laat kinderen tussen 10 en 14 jaar op speelse wijze kennismaken met thema’s als techniek en wetenschap. “Dit kan dan mogelijk ook een trigger zijn om later een wetenschappelijke of technische opleiding te volgen, die kan leiden tot beroepen die vandaag te kampen hebben met krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt fractieleidster Frieda Gijbels. “Ook in Oudsbergen worden er enkele sessies in deze richting ingericht, in het kader van de Digitale Week, hetgeen we zeker toejuichen. Als zo’n tekenacademie op structurele manier kan worden ingericht, kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen uit de omgeving ook worden aangemoedigd om te participeren. De gemeente kan hierin een voortrekkersrol opnemen.”