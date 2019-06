N-VA wil extra info en aandacht rond arseenfabriek Reppel BVDH

21 juni 2019

11u03 3

De lokale afdeling van N-VA zal op de gemeenteraad van aanstaande maandag aan het gemeentebestuur van Oudsbergen vragen om extra aandacht te geven aan de voormalige arseenfabriek van Reppel. In 1988 bleek uit een studie dat er 500.000 kilo arseen in de ondergrond aanwezig was. Dit voorjaar werden de resultaten van een de bodemonderzoeken gepresenteerd. Daaruit bleek dat een aantal percelen sanering (‘herstel’ van de grond) nodig hebben, een volledige sanering van het grondwater is niet mogelijk. “Gezien de omvang en de gevoelige voorgeschiedenis vragen we dat er met Ovam wordt bedongen dat de inwoners van Ellikom hun grondwater en de bodem op eenvoudige vraag individueel kunnen laten testen”, zegt fractieleider Frieda Gijbels. “We dringen er ook op aan dat het waterleidingnetwerk in en rond Ellikom extra aandacht krijgt. Ten slotte willen we ook duidelijke richtlijnen voor kinderen die willen spelen in de bossen rond de terreinen van de fabriek.”