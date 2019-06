Moeder van overleden Sam vraagt om erfbelasting

te hervormen: “Bijna al zijn spaargeld kwijt

aan overheid” Birger Vandael

25 juni 2019

12u28 3 Oudsbergen Woensdag blazen mensen overal in Vlaanderen zeepbellen voor overleden kinderen. Het initiatief komt van Inge Pirar uit Gruitrode, die anderhalf jaar geleden haar zoontje Sam (5) verloor bij een spijtig ongeval. Inge betaalde na het overlijden nog een grote som geld alvorens ze toegang kreeg tot zijn spaarrekening. Ze vraagt om een hervorming van het erfrecht.

“We hadden op de rekening het geld van babyborrels, verjaardagscadeaus en giften gezet”, vertelt Inge. “Toen Sam overleed, stond er een mooi bedrag op en we wilden dat geld aan ons andere kindje Lisa (4) schenken. Helaas bleek het geld geblokkeerd. Negen maanden later bleef er maar een fractie over van de gespaarde centjes. Te gek voor woorden! Dit was zo confronterend dat ik graag de strijd wil voeren om het erfrecht aan te passen.” Inge stuurde een brief naar enkele ministers met haar verzoek.

Kinderen beschermen

Bij de Federale Overheidsdienst Justitie is men op de hoogte van de brief. “De reden dat mensen na een overlijden van een kind langs de vrederechter moeten, is om ervoor te zorgen dat het geld voorzien voor het meerderjarig kind niet verdwijnt. Dit geld moet op een geblokkeerde rekening worden geplaatst en een vrederechter moet de knoop doorhakken. De procedures en de bijhorende kosten zijn er om de kinderen te beschermen, ook al klinkt dat vreemd.” Door alle notariskosten hielden de ouders van Sam van het geld op de spaarrekening amper iets over. Op woensdag 3 juli gaat Inge langs op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).