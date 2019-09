Miljoenenfraude door grootschalige, internationale smokkel van sigaretten en alcohol: bendeleden riskeren tot 10 jaar cel VCT

12 september 2019

17u23 0 Oudsbergen Dertien leden van een internationaal georganiseerde criminele organisatie met hoofdkwartier in het Limburgse Opglabbeek riskeren celstraffen tot tien jaar en boetes tot 1,6 miljoen euro elk voor een grootschalige smokkel van alcohol en sigaretten. De ‘Belgische maffia’ maakte gebruik van schermvennootschappen in binnen- en buitenland en transporteerde de goederen in containers achter dekladingen zoals meubels, groenten of vis. Daarna werden de alcohol en sigaretten met enorme winsten op de zwarte markt verkocht. Volgens de FOD Douane en Accijnzen ontdoken ze op die manier tussen 2014 en 2016 tot 132 miljoen euro aan accijnzen.

De miljoenenfraude van de bende rond kopmannen Leonardo F. (52) en Sammy K. (46) uit Opglabbeek kwam in oktober 2014 onder de aandacht van de federale politie na enkele klachten van mogelijke fraude met ontdoken accijnzen op sigaretten en sterke drank via een Nederlandse firma. Die vennootschap kon gelinkt worden aan Nederlander P.W. (72), die eerder al veroordelingen opliep voor zijn rol als stroman, en aan hoofdbeklaagde Leonardo F. (52) uit Opglabbeek.

Op de telefoontap hoorden speurders voortdurend codetaal zoals ‘natte’ (alcohol) en ‘droge’ (sigaretten) en benadrukten de leden van de organisatie dat er niets mocht besproken worden aan de telefoon Openbaar aanklage Bruno Coppin

Belgische maffia

Dankzij de telefoontap die daarna volgde kon de werkwijze van de organisatie, door aanklager Bruno Coppin ook ‘de Belgische maffia’ genoemd, enigszins ontrafeld worden. Al was dat door de uitgebreide internationale vertakkingen naar onder meer Nederland, Polen, Duitsland, Spanje, Bulgarije en Tsjechië geen evidente zaak voor de speurders. Uit België en Italië moesten ze wegblijven, zo klonk het op de tap, wegens te gevaarlijk omdat de twee kopmannen de Belgische en Italiaanse nationaliteit hebben. Maar Griekenland was ‘het Gouden Eiland’. “Het was in dit dossier bijna onmogelijk om alles tot in puntjes uit uit te zoeken,” gaf aanklager Coppin toe. “Op de telefoontap hoorden de speurders constant codetaal zoals ‘natte’ (alcohol) en ‘droge’ (sigaretten) en benadrukten leden van de organisatie dat er niet te veel aan de telefoon mocht besproken worden, waarna al snel overgeschakeld werd naar andere communicatiemiddelen via het internet.”

Huiszoekingen

Na de telefoontap volgde heel wat huiszoekingen. Op 28 september 2016 viel de politie binnen op enkele adressen in Nederland, Italië en Spanje. Een van de adressen was een woning van hoofdbeklaagde Sammy K. (36) in Spanje. De kopman kon al snel gelinkt worden aan schermvennootschappen in Spanje, Luxemburg en Nederland en heeft ook een verblijfadres in Panama. Bij een huiszoeking in Duitsland werden 15 miljoen sigaretten in beslag genomen en in de woning van Leonardo F. in Opglabbeek vonden speurders een laptop met de volledige zwarte boekhouding, opgeslagen op foto’s. Het hoofdkwartier van de organisatie bevond zich in Opglabbeek, een deel van het onderzoek werd ook vanuit Genk gevoerd.

Fictieve uit- en invoer

“Men fraudeerde door alles op papier anders voor te stellen dan in de realiteit,” motiveerde Bruno Coppin zijn vordering. “Als we zien dat een mastercase met 10.000 stuks sigaretten 2.500 euro aan accijnzen kost, dan lopen de accijnzen op 1000 mastercases al snel op tot 2,5 miljoen euro. De accijnzen op 100L sterke drank bedragen 650 euro. Om deze kosten te omzeilen gebruikte men tal van schermvennootschappen in het buitenland en gaf men voor het vervoer van accijnsgoederen naar het buitenland een fictieve eindbestemming buiten Europa op, bijvoorbeeld Kenia, Maleisië of Panama.

Voor de fictieve invoer binnen de Europese Unie registreerde de bende voor het officieel transport enkel een lading dekgoederen, zoals meubels of groenten, terwijl er in werkelijkheid ook sigaretten of alcohol in de containers verstopt werden. “Door de sigaretten en alcohol, waarop geen accijnzen betaald werden, daarna in binnen- en buitenland op de zwarte markt te verkopen waren enorme winsten mogelijk. Op vier maanden tijd stortte een van de beklaagden 1,5 miljoen euro op rekeningen. Die organisatie gooide met miljoenen,” beschreef Coppin. De winsten werden naar verluidt voornamelijk geïnvesteerd in vastgoed in Panama en Turkije en in de aankoop van goud.

Straffen

Naast de celstraf van tien jaar cel vorderde de aanklager voor de twee kopmannen uit Opglabbeek ook elk een boete die met opdeciemen kan oplopen tot 1,6 miljoen euro en een beroepsverbod van tien jaar. Een vrouw die als administratieve hulp de organisatie mee draaiende hield, riskeert vijf jaar cel, een boete van 12.000 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. Tien andere helpers, waaronder de broer van hoofdbeklaagde Sammy K. die de handel voortzette nadat zijn broer in de cel belandde, riskeren celstraffen tussen de zes maanden en een jaar, boetes tot 6.000 euro elk en een beroepsverbod tussen de 3 en 5 jaar.

Strenge vordering

“Een strenge vordering is nodig om te voorkomen dat zulke feiten zich opnieuw voordoen. De samenleving leeft van accijnzen, daarmee worden onder meer onze ziekenhuizen betaald,” besloot Coppin. Hij vorderde een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro voor de witwaspraktijken van de organisatie.

De Federale Overheidsdienst van Douane en Accijnzen concentreerde haar vordering op de sluikinvoer van vijf containers met 51 miljoen sigaretten via de Haven van Antwerpen en de Spaanse firma van Sammy K. en vroeg hiervoor een geldboete tussen de 66 en 132 miljoen euro, zijnde vijf tot tienmaal het bedrag aan ontdoken accijnzen. De organisatie wordt ook gelinkt aan drie andere containers met een deklading vol zand die onderschept werden in de haven van Antwerpen en in Rusland.

Op donderdag 19 september wordt de zaak verder gezet.