Marco Corona is zaakvoerder van Corona Construct: “Veel grapjes, gelukkig geen negatieve gevolgen”

Birger Vandael

01 maart 2020

18u30 20 Oudsbergen Je zou maar ‘Marco Corona’ heten in tijden van het coronavirus. Gelukkig gaat de jonge Meeuwenaar (35) er met de glimlach mee om. Zijn bouwbedrijf heet dan ook nog eens Corona Construct, gelegen in Oudsbergen. De zaakvoerder vergeeft zijn klanten de flauwe grapjes: “Hopelijk houden we er geen negatieve gevolgen aan over.”

Marco is een jonge vader die er kerngezond uit ziet. Maak u dus verder geen zorgen. “Mensen zeggen geregeld: daar is het virus weer aan het werk”, glimlacht de aannemer. “Of ze wijzen ons na op straat vanwege de reclame op onze truien. Sommigen vragen zelfs of ze met ons op de foto mogen. Negatieve reacties kregen we gelukkig tot dusver nog niet!”

Het coronavirus is bezig aan een opmars in België en dat maakt dat het voor Marco straks vervelend kan worden. “Ik hoop dat de situatie niet verder zal verergeren. Het zal een beetje afwachten worden welke invloed het coronavirus dan op ons bedrijf zal hebben”, blikt hij vertwijfelend vooruit.