Man steekt liefdesrivaal met mes in de buik: vier jaar cel VCT

23 mei 2019

16u01 0 Oudsbergen Nederlander R. (42) uit Oudsbergen is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn liefdesrivaal op 11 maart vorig jaar met een mes in de buik stak. Op 26 februari 2018 had de man ook zijn polsen overgesneden, waarna hij agressief uithaalde naar politieagenten en ambulanciers die hem ter hulp snelden. “Ik was onder invloed van alcohol en drugs ”, gaf R. toe.

Een toxische relatie noemde de advocaat van R. zijn relatie met S. Na zijn echtscheiding was hij een relatie met de vrouw begonnen, maar de twee leefden in een permanente roes van slaapmedicatie, drugs en alcohol. In maart vorig jaar zetten de twee een punt achter hun relatie van twee jaar, maar ze bleven elkaar opzoeken.

Messteek in buik

Op 11 maart 2018 liep een confrontatie met de nieuwe vriend van S. uit de hand. R. was naar de woning van zijn ex getrokken, nam daar een mes van de keukentafel en stak het in de buik van zijn liefdesrivaal. “Die messteek perforeerde de dikke darm en was potentieel levensbedreigend”, schetste de aanklager. “Als de steek iets meer naar links of rechts was toegediend, had dat mogelijk tot de dood geleid.” Het afgebroken mes vond de politie na de feiten in de zetel in de woonkamer. R. zelf had zich verstopt in de tuin, maar kon door de politie gearresteerd worden.

De beklaagde deelde na zijn arrestatie meermaals mee aan de politie dat hij hoopte dat het slachtoffer overleden was en dat hij bereid was daar dertig jaar voor in de cel te zitten Motivering van het vonnis

Intentie tot doden

R. zelf herinnerde zich niets meer van de feiten, omdat hij onder invloed was van drugs en alcohol. Zijn advocaat betwistte de intentie tot doden en beweerde dat zijn cliënt zijn liefdesrivaal neerstak in een reflex. Hij zou ook gehandeld hebben onder ‘onweerstaanbare dwang’ en zou uitgelokt zijn. De strafrechtbank in Tongeren volgde die stellingen niet. Toen R. de messteek uitdeelde, had hij wel degelijk de intentie om zijn rivaal te doden. “Bovendien deelde de beklaagde na zijn arrestatie meermaals mee aan de politie dat hij hoopte dat het slachtoffer overleden was en dat hij bereid was daar dertig jaar voor in de cel te zitten”, luidde de motivering van het vonnis. “Ik weet dat het fout was wat ik gedaan heb. Ik kan alleen maar mijn spijt uitdrukken”, gaf R. zelf nog mee tijdens de behandeling van de zaak voor de strafrechter. Het uitstel van de celstraf van vier jaar wordt gedurende vijf jaar gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zo mag R. geen nieuwe feiten plegen en moet hij zich laten opvolgen.

Zelfmoordpoging

Op 26 februari 2018, enkele weken voor de mesaanval, had R. ook een zelfmoordpoging ondernomen. Hij haalde toen agressief uit naar twee politie-inspecteurs en twee ambulanciers die ter plaatse kwamen. Een van de agenten moest daardoor geopereerd worden aan zijn schouder. Voor deze feiten kreeg R. een bijkomende celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro, beiden met uitstel. Aan de inspecteurs werd een provisionele schadevergoeding van 1 euro toegekend. De burgerlijke belangen werden aangehouden.