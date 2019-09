Lotte Jansen wordt jongste gemeenteraadslid BVDH

De Oudsbergse gemeenteraad begon met de eedaflegging van Lotte Janssen. Als kersvers gemeenteraadslid volgt ze Frans Heijlen op, die ontslag nam uit de gemeenteraad. Met haar 22 jaar is Lotte Janssen het jongste gemeenteraadslid. Ze woont in Meeuwen en studeerde af als kleuteronderwijzeres. Op dit moment specialiseert Lotte zich in een vervolgopleiding voor buitengewoon onderwijs. Verder is ze gekend van de Chiro Meeuwen. Ze houdt van reizen en wintersport en noemt ‘burgerinspraak' haar stokpaardje. Uiteraard zal ze een aanspreekpunt voor de Oudsbergse jeugd vormen.