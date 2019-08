Lotte Buntinx (16) wandelt ondanks hartafwijking de Dodentocht: “Nieuwe operatie is motivatie om uit te lopen” Birger Vandael

16u11 8 Oudsbergen Aanstaande vrijdag trekken opnieuw duizenden wandelaars naar Bornem voor de Dodentocht. Eén van de meest opvallende deelnemers is Lotte Buntinx uit Oudsbergen. Zij heeft net als haar zus Lore (13) een aangeboren hartafwijking, maar dat houdt haar niet tegen om mee te wandelen. Bovendien zamelt ze met haar prestatie geld in voor lotgenoten via de vzw Hartekinderen.

De zestienjarige Lotte werd geboren met een 4e graads AV-blok. “Dat betekent dat het hart geen zenuwprikkel krijgt om het hartritme te regelen. Vlak na mijn geboorte kreeg ik meteen een pacemaker ingeplant. Het ging om dezelfde afwijking als mijn zus, die eveneens met een pacemaker rondloopt. Daardoor konden we een normale jeugd beleven. Zelf doe ik bijvoorbeeld aan acrobatisch gymnastiek en train ik wekelijks twaalf uur.”

Om de zoveel jaar krijgen de zusjes een nieuwe pacemaker. “Bij kinderen wordt deze geplaatst in de buik waardoor het een zwaardere ingreep is dan bij volwassenen. Het borstbeen moet hiervoor gebroken worden, wat ook betekent dat de revalidatie langer duurt (twee tot zes maanden). Bij het wandelen of sporten heb ik totaal geen problemen. Alleen bij hoogspanning of sterke magneten voel ik me niet zo goed en word ik meestal heel bleek. Gevechtssporten of pakweg rugby zijn evenmin een goed idee omdat de pacemaker beschadigd kan raken door een ellenboog of trap. Bij balsporten dragen we een buikband voor bescherming.”

Vzw Hartekinderen

Gelukkig hebben Lotte en Lore veel steun aan de vzw Hartekinderen. “Om hen te bedanken, wandel ik speciaal voor hen. Het is de ideale gelegenheid om hen eens onder de aandacht te brengen en een beetje extra geld kunnen ze zeker goed gebruiken”, stelt Lotte. “Ik heb me goed voorbereid op de Dodentocht. Per jaar wandelen we gemiddeld zo’n 2.000 kilometer met tochten tot wel 60 kilometer.”

Hartekinderen wil ouders, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden over leven met een aangeboren hartafwijking, in aanvulling op de medische en psychologische begeleiding vanuit de ziekenhuizen. Ze brengen mensen met elkaar in contact, organiseren lezingen en jongerenkampen en vormen een luisterend oor.

Nieuwe operatie

Normaal zou Mia Jacquemijn, de mama van Lotte, ook mee wandelen. Ze liep echter een knieblessure op, waardoor Lotte het alleen moet aanpakken. Als ze de Dodentocht tot een goed eind brengt, kan ze even uitpuffen, maar op 20 augustus staat een nieuwe hartoperatie op de agenda. Dan wordt een nieuwe pacemaker met bedrading in de buik geplaatst. “De vierde operatie al… Ik beschouw het als een extra motivatie om uit te lopen!”, besluit de moedige tiener.