Leger gaat wolven mee beschermen: “Jachtvergunning op militaire domein is ingetrokken” Marco Mariotti

15 januari 2020

11u00 31 Oudsbergen Wolven August en Noëlla zullen veilig en wel op het militair domein kunnen vertoeven in Noord-Limburg. Het leger heeft de jachtvergunning er ingetrokken én de geplande drukjachten zijn geschrapt. Dat zegt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in reactie op wolvenexpert Jan Loos die al weken aan de alarmbel trekt.

In de militaire zones waar het kersvers wolvenkoppel verblijft en hun rust- en nestplaats zal uitkiezen, heerst een absoluut jachtverbod. Dat was tot vorig jaar nog niet het geval. De lokale wildbeheereenheid kon er jagen en er werden zelfs drukjachten in het gebied georganiseerd.

“De drie drukjachten die gepland stonden, zijn op onze vraag geannuleerd", zegt directeur Dries Gorissen van het ANB. “Verder worden er extra controles uitgevoerd door ons personeel, in samenspraak met de natuurinspectie en het leger. De militairen mogen zelf niet controleren maar kennen het gebied bijzonder goed dus zij assisteren ons. Controles gebeuren enkel door de natuurinspecteurs.”

Jan Loos hoopt dat het ANB dat ook meent en hun beleid serieus bijschroeft. “Als het Agentschap voor Natuur en Bos niet binnen de paar weken orde op zaken stelt en haar prioriteiten stelt waar ze moeten gesteld worden, zal Landschap vzw de Vlaamse overheid dagvaarden voor de rechter wegens schending van het Europees recht én tegelijk een klacht neerleggen bij de Europese Commissie”, klinkt het.

Vlaams minister van Milieu (N-VA) Zuhal Demir roept intussen op tot kalmte. “Via de pers ruzie maken over het welzijn van de wolven heeft geen zin. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. Ik zal ANB, Natuurinspectie en Welkom Wolf samen rond de tafel brengen om een snel plan uit te werken om de wolven te beschermen. Dat zal productiever zijn.”