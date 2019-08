Leerlingen op zondag al naar school BVDH

30 augustus 2019

11u07 0

In Oudsbergen gaan de leerlingen op zondag 1 september al naar school. Tussen 11 en 12 uur krijgen ze aan Klim-op in Meeuwen immers de kans om de oversteekplaats al een keer in te oefenen op een rustig tijdstip. De gemachtigde opzichters zullen deze oversteekplaats bemannen en ook de verkeerspolitie houdt een oogje in het zeil. “Verkeersveiligheid in schoolomgevingen is erg belangrijk. Gelukkig staan de opzichters en wijkagenten bij het begin en het einde van iedere schooldag, in elke deelgemeente, klaar om de kinderen te helpen oversteken”, aldus schepen van onderwijs Marco Goossens (CD&V). “Onze automobilisten worden bovendien gesensibiliseerd door de spandoeken die we in samenwerking met de Kiwanis in de schoolomgevingen hebben opgehangen.”