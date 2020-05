Kunstacademie Noord-Limburg neemt atelierwerking over Birger Vandael

06 mei 2020

12u37 0 Oudsbergen Vanaf volgend schooljaar zal de Kunstacademie Noord-Limburg de studierichting beeldende kunst voor kinderen en jongeren in den Ichter in Opglabbeek organiseren.

“In Oudsbergen zijn twee kunstacademies actief: Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) en de Genkse Academie voor Kunst (GAK). Nadat we besloten om de eigen atelierwerking voor kinderen stop te zetten, omdat het steeds moeilijker wordt om hiervoor de nodige vrijwilligers te vinden, hebben we na een uitgebreide analyse aan KANL gevraagd om vanaf volgend jaar de studierichting beeldende kunst te organiseren”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen bevoegd voor de kunstacademies.

Doorstroming

“Op dit moment nemen 50 kinderen deel aan de kinderateliers (lagere school) en 10 aan het jeugdatelier voor 12-plussers. We hopen dat deze deelnemers doorstromen naar de academie. Dit betekent dat er twee of drie klassen voor lagereschoolkinderen moeten worden ingericht en één klas voor jongeren”, zegt schepen Wevers. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 74,58 euro per leerling die zich inschrijft.