KSA Roy en KSK Meeuwen krijgen financiële steun van gemeente BVDH

08 juli 2019

12u55 2 Oudsbergen Het gemeentebestuur van Oudsbergen geeft financiële steun aan KSA Roy en KSK Meeuwen. De KSA installeert een nieuwe verwarming, KSK Meeuwen zal de tegels in de doucheruimten vervangen. Voor een derde van de kosten krijgen ze een subsidie.

“De oude installatie van de KSA heeft het begeven en is dringend aan vervanging toe”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Kinderen en Jongeren. “Het lokaal wordt verhuurd als bivakplaats. Met het nieuwe kampseizoen voor de deur, moeten deze werken dan ook dringend uitgevoerd worden. Als gemeentebestuur betalen we een derde van de kosten van zulke werken. In dit geval komt dat naar op zo’n 2.344 euro. KSA Roy betaalt het restbedrag zelf.”

Panelen vervangen tegels

De tegels in de doucheruimtes van voetbalclub KSK Meeuwen worden vervangen door panelen. Het gemeentebestuur past een derde van de kostprijs bij, goed voor zo’n 4.610 euro. “De tegels in de doucheruimtes komen los door een ventilatieprobleem, zo blijkt uit een thermografisch onderzoek. Om dat probleem aan te pakken, keurden we in maart al de investeringssubsidie voor het nieuwe ventilatiesysteem goed”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van sport. “Ook de douchetegels moeten nu worden vervangen Die zullen door KSK Meeuwen zelf worden afgekapt.”