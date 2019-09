Kopman smokkelbende ontkent leidersrol in miljoenenfraude: “Hij heeft zijn familienaam niet mee” VCT

19 september 2019

14u44 0 Oudsbergen Sammy K., de vermeende leider van een internationale criminele organisatie die tien jaar cel riskeert omdat hij jarenlang alcohol en sigaretten smokkelde vanuit zijn hoofdkwartier in Opglabbeek en zo tot 132 miljoen euro aan accijnzen ontdook, ontkent dat hij zo’n smokkelhandel dirigeerde. “De onderzoekers hebben gewoon van bij de start beslist dat alles onder zijn leiding gebeurde en ze zijn nooit meer afgeweken van die piste, ook al is daar absoluut geen bewijs voor,” benadrukt zijn raadsman Luk Delbrouck.

De slechte reputatie van de oudere broer van Sammy K., die in de jaren negentig als ‘grote koppelbaas’ veroordeeld werd tot een miljoenenboete en later in Spanje een handel in valse diplomatieke paspoorten opzette, hing volgens de raadsman als een spook over het dossier.

Openbaar aanklager Bruno Coppin schetste vorige week dat de twee kopmannen Sammy K. en Leonardo F. uit Opglabbeek samen met elf handlangers een criminele organisatie vormden met internationale vertakkingen naar onder meer Nederland, Polen, Duitsland, Bulgarije en Spanje, de woonplaats van Sammy K. De organisatie maakte volgens hem gebruik van schermvennootschappen in binnen- en buitenland en smokkelde op grote schaal alcohol en sigaretten door ze in transportcontainers te verstoppen achter meubels, groenten, vis of zand en ze internationaal te vervoeren . De kopmannen uit Opglabbeek riskeren naast de celstraf van tien jaar en de boete van 1,6 miljoen euro ook een boete van 2,5 miljoen euro voor witwaspraktijken. De Federale Overheidsdienst Douane en Accijnzen vorderde een bedrag tussen 66 en 132 miljoen euro aan ontdoken accijnzen.

Geen criminele organisatie

Luk Delbrouck, de advocaat van Sammy K., pleitte echter voor de strafrechtbank in Tongeren dat er geen sprake is van een criminele organisatie met internationale vertakkingen. Hoogstens van bendevorming, een mindere zware tenlastelegging. “Voor een criminele organisatie zou een bestendige structuur nodig zijn van criminele multinationals die zich vanaf het begin bezig houden met criminele feiten en niet zomaar personen die samenkomen om een misdrijf te plegen. De handel die Sammy K. met zijn firma voerde was voor 99% legaal.”

Het openbaar ministerie kan de transporten wegens gebrek aan tijd en manschappen niet allemaal beschrijven en dat terwijl mijn cliënt 27 maanden in voorhechtenis zat Luk Delbrouck, advocaat van hoofdbeklaagde Sammy K.

Smokkeltransporten

Delbrouck minimaliseerde ook het aantal illegale smokkeltranporten. “Het openbaar ministerie spreekt van twee tot drie transporten per week. Wij hebben daar herhaaldelijk duidelijkheid over gevraagd. Volgens het openbaar ministerie moeten ze niet alle misdrijven beschrijven die werden gepleegd en was er daarenboven een gebrek aan tijd en manschappen om alle transporten uit te zoeken. En dat terwijl mijn cliënt maar liefst 27 maanden in voorhechtenis heeft gezeten en het onderzoek op de dag van zijn arrestatie al twee jaar lopend was.” Delbrouck wees erop dat er uiteindelijk maar enkele transporten weerhouden werden. Een transport van een smokkelcontainer met meubels, waar Sammy K. volgens hem niets mee te maken had, en twee transporten van zandcontainers om alcohol te smokkelen, waar hij in naam van zijn cliënt wel een ‘mea culpa’ voor sloeg.

Spook van de familienaam

De raadsman vroeg de periode waarin de misdrijven plaatsvonden te beperken en betwistte een waslijst aan witwaspraktijken en tenlasteleggingen van valsheid in geschriften waarin Sammy K. onterecht zou betrokken zijn. “Zo stelt het openbaar ministerie dat Sammy vanuit de gevangenis de opdracht zou gegeven hebben aan zijn broer om de criminele activiteiten verder te zetten. Maar tijdens de huiszoekingen is daar geen enkel bewijsstuk van gevonden. Men kan niet zomaar dingen gaan aannemen. Sammy K. heeft nog een blanco strafregister in België maar omdat zijn broer W. een slechte reputatie heeft, is hij altijd de broer van geweest. Men wilde hem gewoon hebben want het spook van de familienaam hing van in het begin over dit dossier.”

Delbrouck vroeg om de 10 jaar cel te beperken tot de 27 maanden dat Sammy K. in voorhechtenis zat. Ook de zware verbeurdverklaring moet volgens de raadsman herbekeken worden aangezien er volgens hem geen sprake is van een criminele organisatie.

Op 26 september en 3 oktober wordt de zaak verdergezet en volgen de pleidooien van de andere advocaten van de twaalf medebeklaagden van Sammy K. Ook de beklaagden zelf komen nog aan het woord.