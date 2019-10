Joekelbos is grootste avontuurlijk ingerichte speelbos van het land: 12 hectare aan speelplezier Birger Vandael

07 oktober 2019

19u44 0 Oudsbergen In Oudsbergen werd dit weekend het grootste avontuurlijk ingerichte speelbos van het land geopend. Het Joekelbos is maar liefst twaalf hectare groot en telt tien spelelementen, waarvan de twee waterspeelplekken het meest in het oog springen. Dankzij de ligging aan het fietsroutenetwerk wil het Joekelbos gezinnen met kinderen, scholen, jeugdverenigingen en personen met beperkte mobiliteit aantrekken.

Het Joekelbos is gelegen in natuurgebied Duinengordel, dat in 2020 onderdeel wordt van het Nationaal Park Hoge Kempen. De combinatie van avontuurlijk spelen, de unieke infrastructuur en de praktische inrichting maken het geheel uniek. Bezoekers wandelen langs een route met negen uit hout gesneden dieren die verstopt zijn in het bos. Kinderen kunnen zich uitleven op een stelten- en klimparcours en de jeugdbewegingen kunnen kampen bouwen en spelletjes spelen. Als klap op de vuurpijl kan je zelfs zandkastelen bouwen op de blootgelegde zandduin.

Amfitheater en bostoilet

Met een verhard en een halfverhard pad (750 meter) wordt er ook gedacht aan personen die zich minder vlot kunnen verplaatsen. Zo kan je het Joekelbos ook met kinderwagens en rolstoelen bezoeken. Er wordt eveneens gedacht aan de educatieve meerwaarde. Zo ligt er een houten amfitheater vlak bij de ingang en staat er een tafel van negen meter lang nabij de duin. Scholen kunnen dus geregeld een klas de natuur in sturen. En als het regent, kan je nog steeds terecht in de twee schuilhutten. Het bostoilet is er dan weer voor bij wie de nood het hoogst is.

Op de plek waar vandaag Sentower Park staat, lag in vervlogen tijden het Jeugdparadijs met bijhorend zwembad en camping. De geest van toen komt terug naar boven in de avontuurlijke speelplek. Dankzij de duin in combinatie met de waterpomp wil men kinderen opnieuw laten ravotten.

165.000 euro

In totaal heeft de herinrichting van het Joekelbos 165.000 euro gekost. Via het programma Platteland Plus heeft de Provincie Limburg met de steun van Vlaanderen een subsidie uitgereikt voor 55 procent van dat bedrag. Het gemeentebestuur van Oudsbergen neemt 36 procent voor haar rekening. De overige 9 procent komt van de Corporate Foundation Group Pierre & Vacances-Center Parcs. Zij gaven leerlingen houtbewerking van Mosa-RT uit Maaseik de kans om de tafel, de zitarena en de schuilhut te realiseren.

Het Joekelbos is vrij toegankelijk, van zonsopgang tot zonsondergang. Je vindt de ingang via de Speeltuinstraat of tussen knooppunt 526 en 527 van het fietsroutenetwerk.