Jochen Schuermans (N-VA) wordt provincieraadslid BVDH

20 juni 2019

Omdat Jan Peumans past voor een plaatsje in het Vlaamse Parlement, mag Katja Verheyen (N-VA Bree) als eerste opvolger zijn plaats overnemen. Dat betekent echter wel dat ze afstand moet doen van haar provinciale mandaat. Bijgevolg legde Jochen Schuermans (N-VA Oudsbergen) als eerste opvolger op de lijst woensdag de eed af als provincieraadslid in de handen van provincieraadsvoorzitter Huub Broers. “Ik kijk ernaar uit om op een constructieve, doch kritische, manier mee te werken aan het provinciebestuur”, zegt Schuermans. “Er waren veel mensen die me hun vertrouwen hebben gegeven tijdens de verkiezingen van oktober 2018 en ik zal hen met veel plezier vertegenwoordigen in de provincieraad.”