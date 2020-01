Jean Bosmans (72) brengt op Gedichtendag dichtbundel in ‘Mièver kal’ uit Birger Vandael

28 januari 2020

18u10 0 Oudsbergen Auteur Jean Bosmans (72) uit Oudsbergen stelt donderdag op Gedichtendag zijn dichtbundel in het dialect van Meeuwen voor. ‘Sòms kiek ich nao de sterre’ is een mooi vervolg op zijn woordenboek in het lokaal dialect ‘Mièver kal’, waar hij vijftig jaar aan gewerkt heeft. “In totaal bevat het werk 32 gedichten waarvan een twintigtal met Nederlandse vertaling en acht illustraties”, vertelt Bosmans.

Volgens Bosmans gaan zijn gedichten over verschillende onderwerpen. “Ik haalde heel wat inspiratie bij situaties en gevoelens die herkenbaar zijn in een traditionele huwelijksrelatie", geeft hij aan. “Daarnaast merk ik dat ook een aanzienlijk gedeelte van mijn werken vertellen over oud worden, sterven en alleen achterblijven. Al is er in ‘Blues’, ‘Treig 16' en ‘Zaal Medua’ ook plaats voor een melancholische terugblik op mijn jeugd. Dat een zekere weemoed en romantiek mij niet vreemd zijn, zal wel te maken hebben met mijn leeftijd. De gedichten zijn allemaal geschreven tijdens de voorbije vijftien jaar.”

Kritische geluiden

Bosmans vond verder ook nog inhoud voor enkele werken bij de kerk en geloof. Ten slotte wou hij Bob Dylan- en Boudewijn de Groot-gewijs een kritische noot in zijn gedichten verwerken. “Ik geef bijvoorbeeld kritiek op het lot van onze kerkgebouwen en neem de geldzucht van sommige mensen op de korrel.”

Het is een understatement om te stellen dat Jean Bosmans het lokale dialect wel machtig is. “Ik schreef al in 1972 mijn ‘verhandeling’ over het dialect. Mijn toenmalige professor gaf me de tip om hier verder mee te gaan. Ik heb het dialect nooit meer losgelaten. Ik heb zelf een soort spelling in elkaar gestoken en de spraakkunst uitgewerkt. Bovendien heb ik twaalf jaar aan een stuk twee tachtigers geïnterviewd.”

Het resultaat was in de eerste plaats het dialectwoordenboek, zijn levenswerk. Dat vervolledigde hij nadat hij ruim dertig jaar werkte als leraar Engels en Nederlands aan het Sint-Lambertuscollege en het Instituut Agnetendal in Peer. In het boek vind je meer dan 59.000 trefwoorden met grammaticale informatie, verwijzingen naar synoniemen en omschrijvingen en zelfs vloek- en scheldwoorden. De gedichtenbundel is een logisch vervolg.

Niet-Meeuwenaren

Het bundeltje is gedrukt op A5-formaat en telt 64 bladzijden. De dichtbundel wordt uitgegeven door Heemkring De Reengenoten in het kader van zijn project ‘Jaar van het dialect’. Het werkje kost 10 euro (zonder eventuele verzendingskosten) en is verkrijgbaar bij de auteur en heemkring De Reengenoten vanaf 31 januari. “Ik hoop dat de verschillende herkenbare thema’s, de eenvoudige taal en de ironische tonen ook de niet-Meeuwenaren zullen aanspreken”, besluit Bosmans.