Inge Kindt, echtgenote van Koen Vanmechelen, overleden na lange strijd tegen kanker Dirk Selis

26 november 2019

17u42 5 Oudsbergen Inge Kindt (53), de echtgenote en muze van kunstenaar Koen Vanmechelen, is begin deze week na een lange strijd tegen kanker overleden.

Inge werkte jarenlang als CM-coördinator in Hasselt en hoofdverpleegkundige voor het Wit-Gele Kruis in Genk en Maasmechelen. Meer dan 20 jaar leidde ze het team dat instond voor de verzorging van de honderden dieren in het wereldbekende Cosmopolitan Chicken Program van Koen Vanmechelen. Sinds 2018 managede ze de Global Open Farm, een van de kosmopolitische boerderijen van haar echtgenoot, in Oudsbergen, waar ze jongeren met een beperking begeleidde. Die samenwerking zette ze verder door in het natuurbelevingsproject van LABIOMISTA. Inge was ook de kracht achter de sociaal-artistieke initiatieven van Koen Vanmechelen, zoals het Cosmogolem project. Jarenlang zette ze haar schouders onder Levensloop Genk, de meest succesvolle loop- en wandelestafette tegen kanker in Vlaanderen. Onlangs was ze nog prominent te zien in de Canvas-documentaire Wild Gene, van documentairemaker Joris Gijsen.

Aanstaande zondag, op 1 december, worden haar levenslust en tomeloos optimisme in intieme kring geëerd.