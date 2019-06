IN BEELD: Leandro Trossard stapt in het huwelijksbootje Birger Vandael

22 juni 2019

12u16 0 Oudsbergen KRC Genk-aanvoerder Leandro Trossard stapt vandaag in het huwelijksbootje met zijn partner Laura Hilven. De 24-jarige kampioenen maker gaf in een stijlvol grijs kostuum om 11 uur het ja-woord aan zijn 26-jarige vriendin.

Het koppel maakte vorig jaar in juni bekend dat hij haar ten huwelijk had gevraagd. “She said ‘yes’”, liet de voetballer weten op zijn Instagram-account. “Ik kan me het leven niet voorstellen met iemand anders dan jou”, reageerde Laura op haar pagina, met een bijhorende foto van Leandro op zijn knie. Een jaar later is de grote dag eindelijk aangebroken voor de twee. Om 11 uur deden ze elkaars trouwring om de vinger in het gemeentehuis van Opglabbeek (Oudsbergen), waar het Genks koppel inmiddels woonachtig is. Ook zoontje Thiago, inmiddels twee jaar, was uiteraard van de partij, net als heel wat leden van de grote Genk-familie.

Bewogen dagen

De laatste dagen van het koppel als ongetrouwd stel gingen niet onopgemerkt voorbij. Leandro ging op reis met een tiental vrienden en organiseerde op het veld van tweedeprovincialer Stokkem VV een zogenaamd ‘Schijt je rijk-spel’ om de reis te betalen. Eerder verkocht de jolige bende ook al eens lotjes, waarvan een deel van de opbrengst (1.200 euro) aan begeleidingscentrum Ter Heide uit Hoepertingen werd gestort. Laura ging met haar vriendinnen naar Ibiza, waar ze naar eigen zeggen een bijna-doodervaring beleefde toen haar bootje afstevende op een vrachtschip. Gelukkig kwam alles uiteindelijk goed.

En nu transfer?

Gisteren nog passeerde de bruidegom bij kapsalon Koban in Hasselt voor een frisse haarsnit. Vandaag vieren de twee nog een hele dag feest. Na de trouw is het volgende op de agenda van de Genk-aanvoerder wellicht het finaliseren van zijn transfer. Onder meer de Britse kustploeg Brighton & Hove Albion trekt aan de mouw van de kersverse man van Laura.