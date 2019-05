Hollywood Letters aan pop-up ‘Chez Roger’ Birger Vandael

28 mei 2019

18u28 0

Ze zijn niet zo groot als die van het Hollywood Sign in Los Angeles, maar ook de pop-up ‘Chez Roger’ aan de expo ‘Wolven in Limburg’ heeft sinds kort haar eigen ‘Hollywood Letters’. De pop-up staat momenteel opgesteld aan de Commanderij van Gruitrode en wordt uitgebaat door Joris Verkoyen en Dries Kerkhofs. Met dit uithangbord hopen ze voorbijgangers nog een beetje extra te lokken. “De zondagen doen het nu ook al goed, maar de mensen lijken nog niet op de hoogte dat je ’s avonds ook kan langskomen om iets te drinken. Dat willen we nu wat extra in de verf zetten”, laat Dries weten. “Voor de tweede week vallen de bezoekersaantallen gelukkig al goed mee, we zijn tevreden”, stelt Joris. Net als de expo is de pop-up open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.