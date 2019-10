Hoe noemen we een inwoner van Oudsbergen? Een Oudsbergenaar BVDH

22 oktober 2019

N-VA stelde op de laatste gemeenteraad de vraag hoe een inwoner van Oudsbergen nu eigenlijk heet en welke adjectieven worden gebruikt. Het bestuur reageerde dat al bij de bekendmaking van de naam navraag werd gedaan bij de Taaltelefoon van de Vlaamse Overheid. Bij aardrijkskundige bijvoeglijke naamwoorden van plaatsen die eindigen op ‘-en’ valt die ‘-en’ weg en wordt ‘-s’ toegevoegd als suffix. Dus: een Oudsbergs kasteel, een Oudsbergse hond en Oudsbergse adjectieven. Inwoners van plaatsnamen met ‘-en’ achteraan, krijgen een naam eindigend op ‘-enaar’. Je spreekt dus van een Oudsbergenaar.

Ook wat betreft een wapenschild werd al de nodige navraag gedaan. In 2020 zal de gemeente starten met de procedure in samenwerking met de heemkringen. “We kiezen voor herkenbaarheid en een fris imago en kiezen daarvoor voor ons logo, waar onze inwoners ook hun zegje over hebben kunnen doen.”