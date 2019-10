Hanna Doumen (16) een dag in het spoor van de burgemeester BVDH

17 oktober 2019

19u44 3 Oudsbergen De YOUCA Action Day, een dag waarop jongeren in Vlaanderen aan de slag gingen en een job naar keuze uitvoerden, vond donderdag plaats. Zo ook in Oudsbergen, waar Hanna Doumen (16) een dag in het spoor van burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) volgde.

Het loon (55 euro) dat de jongeren op zo’n dag verdienen, gaat integraal naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Hanna Doumen is zesdejaarsleerling van het Sint-Augustinus Instituut in Bree. Haar werkdag begon al vroeg op het gemeentehuis in Meeuwen. Wat volgde, was een goedgevulde agenda in Brussel: een rondleiding in het Vlaams Parlement, een politiek overleg op het kabinet van minister Hilde Crevits en het volgen van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement. Op de agenda daar stond een vraag van Lode Ceyssens over het stijgende aantal fietsdoden in het verkeer. Niet Lode nam het woord, maar Hanna kreeg de eer om minister Lydia Peeters daarover te ondervragen. Een boeiende dag en een bijzonder leerrijke ervaring voor de jonge leerlinge dus.