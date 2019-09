Grootste teambuildingcompetitie van Limburg in Sentower Park: Race Productions wint Chambers Trophy Dirk Selis

08 september 2019

17u07 0 Oudsbergen Chambers Trophy, de grootste teambuilding-competitie van Limburg, verzamelde dit jaar 111 teams op de site van Sentower Park in Oudsbergen. ‘BCF team’ (Race Productions) ging aan de haal met de overwinning, Wet ’N Wild (Made In Limburg) en ‘Bewatch’ (Bewel) volgden op plaats twee en drie. Het evenement van Voka – Kamer van Koophandel Limburg was dit jaar toe aan haar 22e editie.

Dit jaar vond de Chambers Trophy plaats op de terreinen van Sentower Park in Oudsbergen. 111 bedrijventeams streden er voor de overwinning tijdens acht knotsgekke proeven. Het evenement is met die omvang de grootste teambuildingcompetitie van Limburg. Vorig jaar ging de overwinning naar P&V Panels, maar zij volgen zichzelf niet op. Het was ‘BCF team’ (Race Productions) dat zich de beste allrounder toonde. Plaats twee was voor Wet ’N Wild (Made In Limburg) en ‘Bewatch’ (Bewel) sloot de top drie.

Poedelprijs?

Bovendien was er ook een girl power-prijs voor het beste vrouwelijke team. Die ging net als vorig jaar naar de dames van Mensura. Daarnaast werd er ook een poedelprijs uitgereikt voor de voorlaatste in de stand. Dat werd het team ‘Tequila Sunrise’ (Hands). “We verbinden niet alleen ondernemers, maar willen ook hun medewerkers dichter bij elkaar brengen met deze teambuilding. Onze Voka-familie stopt niet bij de ondernemingen, maar we hebben ook een uitgebreid aanbod voor medewerkers. Is een onderneming lid van Voka, dan zijn ook de medewerkers lid van Voka.”, besluit Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.