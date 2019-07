Gratis advies voor senioren die thuis willen wonen BVDH

26 juli 2019

Oudsbergenaren die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, kunnen voortaan gratis advies vragen aan een ergotherapeut. Om dat mogelijk te maken, sloten Oudsbergen en het OCMW van Genk een overeenkomst af. "Heel wat woningen zijn niet aangepast om te gebruiken op oudere leeftijd. Bovendien zijn aangepaste woonvormen zoals assistentiewoningen vaak zeer duur", zegt Kurt Plessers (CD&V), schepen van Sociale Zaken. "Het project ergotherapie aan huis zet in op advies op maat over hulpmiddelen en kleine woningaanpassingen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij voeren ergotherapeuten van het OCMW Genk huisbezoeken uit. Hun dienstverlening bestaat uit gerichte doorverwijzingen, advies op maat, hulp bij premieaanvragen en het helpen met het toepassen van nieuwe hulpmiddelen. Bij zware technische ingrepen zoals breekwerken en plannen tekenen of beperkte eigen capaciteit van de bewoner, kan de ergotherapeut doorverwijzen naar Landelijke Thuiszorg. De kostprijs voor deze dienstverlening wordt geraamd op maximum 5.000 euro.