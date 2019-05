Gezin uit Gruitrode blaast bellen voor overleden zoontje Sam (5): "We willen de stilte doorbreken" Birger Vandael

31 mei 2019

18u38 0 Oudsbergen Anderhalf jaar geleden verloren Inge Pirar en Harry Cremers uit Gruitrode hun vijfjarig zoontje Sam bij een verkeersongeval. Het gezin wil op 26 juni hun zoontje en alle andere overleden kindjes herdenken en doet een omroep om die dag massaal bellen te blazen. “Ik hoop dat één van die bellen tot in de hemel bij Sam komt, al is het belangrijkste dat we op deze manier aandacht schenken aan alle gezinnen die ondanks het verlies verder moeten”, vertelt Inge.

Die bewuste 14 december 2017 werd de goedlachse Sam aangereden vlak voor zijn huis. Het was een noodlottige gebeurtenis die zwaar insloeg bij het gezin en de Vrije Basisschool Royke in Gruitrode. Van het ene moment op het andere werd Sam een sterretje aan de hemel. “Vorig jaar wou ik al iets doen om hem te herdenken, maar dat kwam toen nog een beetje te vroeg”, vertelt Inge. “We kozen voor een activiteit die typisch kinderen is. Bellen blazen is iets frivools en heeft ook een symbolisch kantje. Ook de school doet mee met de actie.”

Van Amerika tot Zeeland

Inge kreeg meteen steun van enkele vriendinnen. “Ik kreeg ook veel persoonlijke berichtjes van mensen die een hart onder de riem wilden steken. We gaan die dag nergens fysiek samenkomen, maar vragen wel om alle foto’s en video’s te delen in een Facebookevent. Mijn nicht, die in Amerika aan het fietsen is, liet al weten dat ze gaat meedoen. Andere mensen gaan in Zeeland bellen blazen. Zo zal iedereen die dag eventjes stilstaan bij deze ‘sterrenkindjes’”, is Inge hoopvol.

Met het initiatief hopen Inge en Harry het taboe rond overleden kindjes te doorbreken. “Nog te vaak willen mensen er niet over praten en blijven ze zelfs liever uit de buurt. Blijkbaar is het lastig om een gesprek aan te knopen. Hierdoor hebben wij vrienden verloren, maar ook nieuwe vrienden leren kennen. Ik vind juist dat alle overleden kindjes het recht hebben om herdacht te worden en ouders vinden daarbij steun bij vrienden en familie”, zegt Inge.

Erfrecht

“Een tweede aspect dat ik door dit event wil aankaarten, is de komedie die gespeeld wordt rond het spaargeld van overleden kindjes. Wij betaalden uiteindelijk ongeveer 3.000 euro om Sam zijn spaargeld te krijgen, terwijl wij dat voor hem hebben gespaard . Je maakt dan al zo’n drama mee en dan krijg je nog zo’n administratieve rompslomp als toemaatje. Na het event ga ik de politiek hier op aanspreken, mijn droom is om het erfrecht aan te laten passen”, kondigt Inge aan.

Het drama is inmiddels zeventien maanden geleden, maar er gaat geen dag voorbij waarop Inge en Harry niet aan Sam denken. “Het gaat, met een lach en met een traan. De dagen waarop we treuren zijn talrijker dan de dagen waarop we lachen en het gemis wordt eigenlijk elke dag groter”, zegt Inge geëmotioneerd. “Ik probeer positief te blijven: het leven van Sam was kort, maar mooi. Nu iedereen de eerste communie viert, heb ik het wel lastig. Gelukkig hebben we ons Lisa nog, ze was op het moment net geen 3 jaar. We zijn gezegend met haar, ze brengt vreugde en plezier in ons leven. We willen niet dat haar leven stopt zoals bij ons, maar dat ze een vrolijke kleuter blijft, dat ze kan openbloeien en genieten van kind zijn. Gelukkig krijgen we hulp van een psycholoog.”

Inge hoopt op veel deelnemers, al is het belangrijkste voor haar dat het leven van sterrenkindjes herdacht wordt en daardoor de stilte wordt doorbroken. Alle sympathisanten vinden de info op het Facebookevent ‘Bellen blazen voor Sam’. Hier kan je beelden van het bellen blazen plaatsen.