Gerestaureerde Sint-Willibrorduskapel feestelijk ingehuldigd BVDH

06 september 2019

10u55 0 Oudsbergen Aanstaande zondag wordt in Gruitrode de recent gerestaureerde Sint-Willibrorduskapel ingehuldigd. De kerkfabriek van Gruitrode zorgt in samenwerking met enkele jeugd- en socio-culturele verenigingen voor een traditionele viering met nostalgische trekken.

De inhuldiging vindt niet toevallig plaats op Open Monumentendag. “Om 10 uur start een processie aan de Sint-Gertrudiskerk in het centrum van Gruitrode”, vertelt schepen van patrimonium Kurt Plessers (CD&V). “Met paard en wagen wordt het nieuwe standbeeld van Willibrordus naar de kapel gebracht en daar geplaatst. Het trommelkorps van Schutterij Sint Harlindis en Relindis uit Ellikom zorgt voor een muzikale noot.”

Openluchtmis in dialect

Als de weersomstandigheden het zondag toelaten, volgt een traditionele openluchtmis in het plaatselijk dialect. De mis wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Onder Ons Oudsbergen. Nadien kunnen de aanwezigen genieten van een gezellige receptie.

200.000 euro

De kapel was waarschijnlijk het eerste religieuze centrum van Gruitrode en is dus belangrijk Oudsbergs erfgoed. Het gemeentebestuur investeerde dan ook 200.000 euro in de restauratie van de kapel, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid.

Tijdens de viering is de Muisvenstraat afgesloten vanaf de Breekiezel in het centrum tot aan het kruispunt met de Poststraat. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Ophovenstraat, Bloemenstraat, Populierenstraat en Poststraat.