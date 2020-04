Genk, Oudsbergen en Bree starten vervoersdienst voor huisartsen Birger Vandael

08 april 2020

14u27 5 Oudsbergen Huisartsenkringen Prometheus en Bree-Oudsbergen willen hun leden beter beschermen in de noodzakelijke zorg voor hun patiënten. Daarom start vanaf donderdag een vervoersdienst voor huisartsen. Wanneer zij op huisbezoek gaan naar een mogelijk besmette patiënt, zullen ze bijgevolg beter beschermd zijn. Het busje met chauffeur zal ter beschikking staan voor ritten in Genk, Oudsbergen en Bree.

Het idee is het resultaat van een projectvoorstel dat de huisartsenkringen ontworpen. Wanneer een huisarts dat wenst, kan die gebruik maken van het busje om zich persoonlijk te beschermen. Bovendien zorgt dit er ook voor dat de schaarse en kostbare persoonlijke beschermingsmiddelen minder vaak vervangen moeten worden en dus langer op een veilige manier gebruikt kunnen worden.

Chauffeur achter plexiglas

De chauffeur is afgeschermd door een plexiglaswand en hij/zij ontvangt het nodige beschermingsmateriaal. De huisarts kan achteraan in het busje plaatsnemen waar voldoende ruimte is voor het wisselen van beschermingsmateriaal. Artsen van de twee huisartsenkringen kunnen ritten reserveren dagelijks tussen 12 en 20 uur. De dispatching gebeurt door de vervoersdienst van de stad en OCMW Genk.

Schepen Ria Grondelaers (CD&V) die in Genk verantwoordelijke mandataris is voor dit initiatief, hoopt dat het stadsbestuur hiermee op een heel concrete manier de huisartsen kan ondersteunen in hun broodnodige en belangrijke werk tijdens deze crisis.